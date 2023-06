Juventus, l'annuncio di Pistocchi: "Allegri lascia, fonte certa", dove va

22 giugno 2023 a

Il futuro di Massimiliano Allegri è appeso a un filo. Il tecnico della Juve avrebbe ricevuto offerte pesanti dalla nuova frontiera araba del calcio mondiale che lo avrebbero fatto vacillare. Al momento Allegri avrebbe rispedito al mittente le proposte, ma di fatto l'ipotesi di un addio alla Juve ora è sul campo. E in tanti attendono un cenno da Torino per capire quale possa essere lo scenario per la Juve nella prossima stagione, una stagione che si annuncia già lontano dalla Champions.

Secondo alcune indicsrezioni, qualche settimana fa, Allegri avrebbe incontrato a Monte Carlo alcuni emissari del calcio arabo per discutere di una possibile partenza da Torino. Ma oggi a questa storia che pare ormai chiusa con Allegri sulla panchina della Juve anche nella prossima stagione, si aggiunge un tassello importante.

Maurizio Pistocchi, per anni giornalista-moviolista di Mediaset spara la bomba: "Secondo quanto rivelato da una fonte diretta,#MaxAllegri NON sarà l’allenatore della Juventus 2023/2024". Una notizia, questa, che potrebbe davvero cambiare il volto della prossima serie a con un possibile valzer di panchine anche in Europa. Per capire quale possa essere il futuro di Max Allegri. Lontano da Torino?