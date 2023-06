Milan, dopo Tonali un altro clamoroso addio? "C'è l'offerta"

22 giugno 2023 a

a

a

Dopo l'addio di Sandro Tonali, un'altra bomba potrebbe esplodere lo spogliatoio del Milan. Non c'è tempo per i tifosi di metabolizzare l'addio di uno dei centrocampisti più promettenti del nostro campionato, che un altro big potrebbe mollare tutto e andare altrove. Stiamo parlando di Theo Hernandez. Il terzino del Milan è diventato un punto fermo della squadra di Pioli ed è stato determinante sia per lo scudetto dello scorso anno che per il raggiungimento della semifinale di Champions nel corso di questa stagione. Adesso però le sire spagnole si fanno sentire dalle parti di Casa Milan.

L'Atletico Madrid potrebbe fare un'offerta pesantissima al Milan per portare in Spagna il terzino. In questo momento i rossoneri potrebbero rifiutare l'offerta per evitare nuove cessioni come quella di Tonali. Ma di fatto un'offerta al pari di quella del centrocampista, 70-80 milioni, potrebbe far vacillare i dirigenti rossoneri.

"A 80 milioni si può valutare?": Rafa Leao terremota il Milan, occhio alla foto | Guarda

Di certo i tifosi adesso si attendono mosse concrete sul mercato in entrata. I nomi in pole position sono quelli di Frattesi e di Lukaku. Due giocatori che potrebbero dare spessore alla rosa rossonera in vista anche della prossima Champions. Ma di certo le ultime prestazioni di Lukaku lasciano un po' perplessi i tifosi rossoneri. Bisognerà attendere qualche settimana per capire come sarà impostata la campagna acquisti del Milan.