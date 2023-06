Bastoni, coro contro la Juve: canta anche la star bianconera, è rivolta

25 giugno 2023 a

Finisce malissimo il matrimonio di Alessandro Bastoni. A rimetterci le penne è l'invitato Federico Chiesa, attaccante della Juventus, che nell'euforia delle celebrazioni scatenate dell'amico difensore di Inter e Nazionale si esibisce anche nel classico coro da stadio "chi non salta è gobbo juventino". Non benissimo, diciamo. E infatti il video, diventato subito virale sui social, ha scatenato le reazioni indignate di centinaia di tifosi bianconeri. Ce l'hanno non con Bastoni, ovviamente, ma con il "loro" Chiesa coinvolto suo malgrado nella bolgia dal chiaro sapore nerazzurro.

Le nozze di Bastoni con Camilla Bresciani sono andate in scena lo scorso 1 giugno, il giorno dopo quelle del compagno di squadra Lautaro Martinez e Agustina Gandolfo, sul lago di Como. Luogo prescelto per il party, il resort Borgo Egnazia a Savelletri di Fasano, in Puglia.

La serata, scatenata, ha subito preso una piega da Curva Nord, il cuore del tifo interista a San Siro. Oltre al coro "Chi non salta è un gobbo juventino", anche un altro classico sfottò alla Juve, "Ma dove vai se la Champions League non la vinci mai". In questo caso, però, sono proprio i tifosi bianconeri a sfottere sui social, ricordando a Bastoni che pochi giorni dopo la festa è stata proprio l'Inter a perdere la finale di Champions contro il Manchester City. Per la cronaca, Federico Chiesa secondo radio-mercato sarebbe in lista cessione: la Juve sarebbe disposta a venderlo per non meno di 60 milioni di euro.