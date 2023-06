Sandro Tonali, "un grave errore": le parole fanno infuriare i tifosi del Milan

26 giugno 2023 a

a

a

Adesso che tutto è chiaro e che tutto è stato deciso, Sandro Tonali è finito nel mirino dei tifosi rossoneri che non accettano la partenza del giocatore verso la Gran Bretagna per indossare la maglia del Newcastle. E così adesso accade di tutto su web, si ripescano anche vecchie interviste di "Sandrino" in cui il rossonero rivelava i suoi piani per il futuro e giurava fedeltà al Milan: "Non credo che nella mia testa cambierebbe qualcosa rispetto alla scelta che ho fatto quasi un anno e mezzo fa.

So cosa ho passato per indossare questa maglia e farei un errore a lasciarla. Diventare una bandiera? E’ il sogno di ogni giocatore-tifoso del Milan, ma non è facile". Parole, queste, che stanno diventando sempre di più virali sui social minuto dopo minuto.

Il colpo più duro per il Milan: lo "scippo" che fa infuriare tutti i tifosi

Il Milan adesso è atteso da una grande prova di mercato, i giocatori stessi e i tifosi si aspettano grandi colpi per andare a coprire il buco lasciato a centrocampo da Tonali, uno dei giocatori più promettenti del nostro campionato e chiamato "capitan futuro" tra i corridoi di Milanello. Insomma la partenza di Sandrino è ormai cosa fatta. I tifosi sganciano le ultime cartucce di delusione e attendono al varco la società.