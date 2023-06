Marcus Thuram, via subito la sciarpa dell'Inter: sconcerto all'arrivo a Milano

27 giugno 2023 a

a

a

Ora è ufficiale: Marcus Thuram è un giocatore dell'Inter. I nerazzurri hanno bruciato la concorrenza del Milan. E non solo: erano molte le squadre sulle sue tracce in tutta Europa. La spuntano insomma Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno battuto anche Psg e Lipsia. Decisiva l'offerta presentata al giocatore, ora ufficialmente al servizio di mister Simone Inzaghi.

Thuram sarà ufficialmente svincolato dal primo luglio, giorno in cui scadrà il suo contratto con i tedeschi del Borussia Monchengladbach. Il figlio di Lilian Thuram arriva a costo zero. Ma il contratto è di quelli pesanti: cinque anni per 6 milioni netti a stagione. L'Inter, poiché l'attaccante arriva dall'estero, potrà usufruire dei vantaggi fiscali previsti dal Decreto crescita per il rientro dei cervelli (lo stipendio lordo è infatti di "soli" 7,8 milioni l'anno, cifre a cui andranno aggiunte le commissioni per gli agenti).

"Vuole 30 milioni". Inter, esplode la bomba-Brozovic: saltano tutti i piani sul mercato?

E oggi, martedì 27 giugno, Thuram è atterrato a Milano, accolto dai tifosi in festa. E al suo arrivo, è avvenuto un episodio curioso: un tifoso ha infatti regalato all'attaccante una sciarpa dell'Inter, che però è stata subito tolta dal collo del giocatore dallo staff nerazzurro. Come mai? Presto detto, la soluzione al giallo la ha offerta Pasquale Guarro: l'Inter infatti vuole che le prime foto dei nuovi giocatori con maglia e sciarpe del club siano fatte dal club stesso, con prodotti ufficiali. Questione di politica societaria, insomma. Il caso è chiuso.