Milan, Vieri impazzisce per Maldini: "Auguri? Ah ah ah...", scoppia il caso

Chimatelo pure imprevisto. Il Milan con un post sui propri canali social ha mandato un messaggio di auguri a Paolo Maldini. Una frase semplice "Tanti auguri di compleanno al nostro mitico Capitano: Paolo Maldini”. Ma questo post, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi ha scatenato un fiume di polemiche con insulti pesanti da parte dei tifosi alla società rossonera.

Del resto Maldini è stato recentemente allontanato dalla dirigenza rossonera e di fatto è stato spezzato quel prgetto manageriale che l'ex capitano del Milan aveva avviato negli ultimi anni con la conquista di uno scudetto e l'approdo in semifinale di Champions League.

"Auguri capitano". Maldini, il messaggino che scatena rivolta e insulti

Ma a stupire tutti è stato il commento di Bobo Vieri agli auguri da parte del Milan a Maldini. Vieri ha infatti ha commentato con una grassa risata la scelta della società rossonera di porgere gli auguri alla bandiera del Milan. Infatti il post dell'ex attaccante di Inter e Milan è diventato virale in pochi istanti sul web. Le faccine "sorridenti" la dicono lunga su quanta irritazione ci sia tra gli amici di Maldini per come è stato trattato l'ex capitano rossonero. Insomma il caso Maldini, a quanto pare, non è affatto chiuso.