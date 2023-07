Inter, per Brozovic è finita: blitz a Parigi, visite mediche e firma

02 luglio 2023 a

Blitz a Parigi, visite mediche e firma: Marcelo Brozovic è un giocatore dell’Al-Nassr. La trattativa tra il 30enne croato e gli arabi è stata definita e contestualmente è arrivata anche la fumata bianca tra le società: ai nerazzurri 18 milioni, cinque in meno dei 23 inizialmente pattuiti, al giocatore triennale da 25-27 milioni a stagione. Ora Marotta punta sul centrocampista Frattesi del Sassuolo (23 anni), valutato sui 35 milioni.

Si chiude dunque la telenovela di Brozo. Adesso l'Inter dovrà buttarsi sul mercato per rafforzare la squadra. Gli obiettivi principali riguardano il centrocampo e l'attacco. Dopo le partenze di Skriniar e Brozo i nerazzurri devono assolutamente recuperare qualche big per rendere competitiva la squadra nella prossima stagione con l'assalto al campionato e alla Champions.

Brozovic in Arabia, tesoretto per l'Inter: scatta l'assalto decisivo all'uomo dei sogni

Skriniar ha voluto salutare i tifosi così: "In questi anni l’Italia, Milano e San Siro sono diventati casa mia e della mia famiglia, nel nostro Stadio abbiamo costruito e festeggiato con lo scudetto la nostra vittoria più bella. È stato il luogo che ho difeso per 6 stagioni, ma dove io per primo mi sono sentito protetto, grazie all’affetto e all’entusiasmo che VOI tifosi mi avete sempre riservato, e questo resterà indelebile nel mio cuore. Un pensiero speciale verso i miei compagni di squadra, tutti gli allenatori, alla Società e a tutti i collaboratori che in questi sei anni, ogni giorno, hanno contribuito alla mia crescita umana e professionale. Grazie Inter per tutte le emozioni che mi hai fatto provare, nelle vittorie ma anche dopo le sconfitte più dolorose. Grazie INTER. Grazie MILANO. Con affetto, Skri".