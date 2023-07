Ancelotti, il nuovo acquisto 13enne? "Non è possibile": il dettaglio-choc

04 luglio 2023 a

a

a

Iker Diepa è diventato la notizia del giorno. Si tratta di un difensore centrale nato nel 2010, lo stesso anno in cui la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo in Sudafrica battendo l’Olanda in finale. Probabilmente non è un caso che porti il nome di una leggenda di quella squadra, ovvero il portiere Iker Casillas. A fare notizia non è tanto il fatto che sia stato acquistato dal settore giovanile del Real Madrid, quanto il suo aspetto fisico.

Diepa sembra infatti molto più grande dei 13 anni che effettivamente ha: soprattutto barba e baffi già pienamente sviluppati lo fanno sembrare più maturo, ma ovviamente non vi è alcun dubbio alcuno che sia nato nel 2000. Semplicemente ha un aspetto più maturo dei suoi coetanei, eppure l’annuncio dei Blancos corredato dalla sua foto è diventato virale sui social in men che non si dica. La maggior parte dei commenti sono di stampo ironico, ma c’è anche uno sparuto gruppo di utenti che si è convinto che Diepa sia più grande di quanto dichiara.

Mbappè, "scippo al Real": chi lo vuole, cambia la mappa del calcio europeo

Alcuni commenti sul suo aspetto fisico sono stati davvero pesanti, tanto che il moderatore dell’account social del settore giovanile del Real Madrid è stato costretto a intervenire attuando una censura. “Il tuo commento è vergognoso, non hai alcuna idea di quello che stai dicendo”, è stata la risposta a chi avanzava dubbi sulla reale età di Diepa.