Milan, il retroscena su Frattesi: cosa è successo dopo l'incontro a pranzo

Davide Frattesi sarà presto un nuovo giocatore dell’Inter. Termina il tormentone di calciomercato durato tutto giugno. L’esterno del Sassuolo vestirà nerazzurro nonostante i tentativi di Milan — che proprio ieri, martedì 4 luglio, ha incontrato il d.s. Carnevali — Napoli e Juventus, che, dopo la Roma, hanno provato l'affondo anche nelle ultime ore prima di arrendersi definitivamente. Beppe Marotta ha trovato l'intesa di calciomercato sulla base di un prestito da 6 milioni per il prestito con altri 27 per l'obbligo di riscatto, inserendo anche la contropartita gradita Mulattieri, valutata 6 milioni. Questa la definizione dei bonus: si parla di 5 milioni, con 4 legati alle presenze e alla qualificazione in Champions e un altro per lo Scudetto, con una possibile percentuale sulla rivendita. Le visite mediche sono in programma per venerdì.

I tentativi (a vuoto) di Napoli, Milan e Juve

Sorride anche la Roma che incasserà poco meno di 10 milioni dal trasferimento di Frattesi all'Inter avendo i giallorossi, il 30% di rivendita dopo la cessione al Sassuolo. Il Napoli ha piazzato un'offerta complessivamente superiore a quella dell'Inter, e la Juventus del nuovo corso Giuntoli si è fatta "sentire" per capire se ci fossero i margini di un eventuale inserimento. Martedì c'è stato anche un pranzo tra il Sassuolo e il Milan con Carnevali e Furlani protagonisti. L'ad rossonero, come spiegato da La Gazzetta dello Sport, ha spiegato che il suo club non avrebbe fatto "follie" per Frattesi, prendendo atto che l'Inter ormai era troppo avanti nella trattativa. Frattesi la prossima stagione vestirà la maglia nerazzurra.