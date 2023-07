Roma, "Mourinho gli ha telefonato": scoop-Zazzaroni, arriva il super-bomber

08 luglio 2023 a

Cerca l'ultimo miracolo, Josè Mourinho: convincere Alvaro Morata a venire alla Roma. L'attaccante spagnolo dell'Atletico Madrid risulta essere in trattativa con il Milan, ma l'offerta dei rossoneri non convince granché i Colchoneros. RedBird offre intorno ai 10 milioni, gli spagnoli ne chiedono il doppio. Una impasse in cui avrebbe provato a inserirsi lo Special One. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Mou e Paulo Dybala avrebbero contattato l'ex Juve e Real per sondare la disponibilità a trasferirsi nella Capitale. Un colpaccio da Champions, ma anche in questo caso la strada è stretta perché le casse dei giallorossi (già molto attivi sul mercato con gli arrivi degli svincolati Ndicka e Aouar) non sono così piene. Serve vendere, insomma, perché Mourinho può fare tanto ma non tutto. Ed è qui che interviene Ivan Zazzaroni, direttore del Corsport, vergando una lettera aperta a Tiago Pinto, ds romanista.

​"Giorni fa ti ho fatto i complimenti per la prima parte del lavoro, quello delle dismissioni obbligatorie (Tahirovic, Volpato, Missori, Kluivert, Perez). Immagino che tu non li abbia graditi, ma me ne sono fatto una ragione", scrive ironicamente Zazzaroni, rivelando di non essere in rapporti idilliaci con il dirigente portoghese. "Nessuna società dispone delle risorse per migliorare sensibilmente la squadra. Di conseguenza, se la Roma, così come la Lazio, dovesse riuscire a fare un paio di colpi di alto livello, potrebbe divertirsi e soprattutto divertire la propria gente: non si possono pretendere continui miracoli dalla guida tecnica, sia essa Mou o Sarri".

Senza l'infortunato lungodegente Abraham, la Roma ha bisogno come il pane di un attaccante. Si è parlato di Scamacca, ma "Morata sarebbe l'ideale tra quelli praticabili, oltre che il preferito di Mourinho e Dybala, del quale è una sorta di fratello maggiore. I due si sentono spesso", rivela il direttore. Il modo per arrivarci? "Morata costa 22 milioni più l'ingaggio, per cui serve uno sforzo da Roma: vendi per 22 (Ibanez, Solbakken, Celik e anche Spinazzola se proprio devi) e consegna a Mourinho un gruppo più attrezzato dell'ultimo", per quella che sia per Mou sia per Pinto, all'ultimo anno di contratto, potrebbe essere "the last dance".