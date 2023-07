Leclerc, strategia disastrosa: altra gara rovinata, imbarazzo Ferrari

09 luglio 2023 a

a

a

La Ferrari già fa una fatica immensa a competere per le prime posizioni, ma è imperdonabile che in quasi ogni Gran Premio trovi il modo di farsi del male da sola e di peggiorare la situazione. Ancora una volta Charles Leclerc è stato vittima di una strategia errata del muretto, che lo ha richiamato troppo presto ai box e ha poi sbagliato la scelta delle gomme, compromettendo in maniera palese la gara.

Verstappen domina anche a Silverstone: amarezza-Ferrari, dietro alle McLaren

La Ferrari pensava di potersi giocare il podio, invece non è stata minimamente in grado di competere con le McLaren fin dalla partenza e poi è stata sverniciata anche dalle Mercedes. Quello che ha avuto la peggio è Leclerc, che a causa della strategia errata si è ritrovato dalla quinta alla decima posizione e non è poi stato in grado di risalire, anche perché avendo messo le medie anziché le soft le sue prestazioni non gli hanno consentito di passare nemmeno la Williams di Albon. Tra l’altro nel finale è crollato di colpo anche Carlos Sainz, che è stato superato da Albon e poi anche dal compagno di squadra.

"Bravo! Bel sorpasso!". Leclerc, team-radio furioso contro Sainz: altra rissa in Ferrari

Insomma, altra domenica in cui la Ferrari e i suoi piloti sono costretti a masticare amaro, tagliando il traguardo in nona e decima posizione. La stagione ormai ha preso una piega sempre più deprimente: non appena c’è un fine settimana in cui si nota qualche progresso, questo viene subito cancellato da problemi o errori del weekend successivo. Di certo vedere le altre scuderie che migliorano mentre la Ferrari fa sempre peggio non è il massimo per il morale…