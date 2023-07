Verstappen cannibale anche a Silverstone: sorpresa McLaren, Ferrari sverniciate

09 luglio 2023 a

a

a

Max Verstappen ha vinto il Gp di Gran Bretagna di Formula 1 davanti a due piloti inglesi, Lando Norris secondo con la McLaren e Lewis Hamilton terzo con la Mercedes. Quarta piazza per Oscar Piastri, davanti all'altra Mercedes di George Russell. Gara da dimenticare per la Ferrari, precipitata in nona e decima posizione con Charles Leclerc e Carlos Sainz, che erano partiti al quarto e quinto posto. A punti anche Sergio Perez, che rimontato dalla 15/a alle sesta posizione, davanti alla Aston Martin di Fernando Alonso. Ottavo posto per Alexander Albon con la Williams. Il prossimo appuntamento del Mondiale di Formula 1 è fissato per il weekend del 22-23 luglio con il Gp d'Ungheria.

"Sono partito malissimo, dobbiamo analizzare per quale motivo, ma anche dopo entrambe le McLaren erano incredibilmente veloci. Mi ci sono voluti un po' di giri per superarle, poi sono riuscito a staccarmi un po'. Sono contento che siamo tornati a vincere qui, sono undici vittorie consecutive per il team ed è qualcosa di incredibile. Ma non è stata una gara semplice e lineare oggi". Lo ha detto il vincitore del Gp di Gran Bretagna Max Verstappen. "Questo ha reso la gara più emozionante - ha scherzato il pilota della Red Bull - Ho dovuto spingere, Norris mi ha dato tanto filo da torcere anche se in lotta è stato molto corretto".