Inter, altro pesantissimo addio? "Due club su di lui": chi può partire subito

Il mercato in uscita dell'Inter, oltre all'addio di Andrè Onana che con il suo faraonico passaggio al Manchester United finanzierà gran parte della campagna acquisti nerazzurra, si potrebbe arricchire di un altro capitolo. Infatti, secondo alcune indiscrezioni, anche Robin Gosens potrebbe lasciare la squadra se arrivasse un'offerta adeguata.

Insomma, sulla lista dei partenti anche l'esterno sinistro di centrocampo, chiuso da Federico Dimarco e che non è mai riuscito ad esprimere a pieno il suo potenziale. E l'ex Atalanta, si apprende, piacerebbe molto a due squadre tedesche, il suo Paese.

Nel dettaglio Gosens sarebbe nel mirino dell'Union Berlino, che si è qualificato per la prossima Champions League, e anche del Wolfsburg, circostanza confermata dai dirigenti del club che hanno detto di essere molto interessati all'interista.

Ma come detto, l'offerta deve essere quella giusta. Gosens è arrivato nel mercato invernale del 2022 e ora, come scrive calciomercato.com, ha un valore residuo a bilancio di circa 17 milioni. Sarebbe insomma questa la cifra al di sotto della quale l'Inter non può scendere. Anzi, i nerazzurri vorrebbero qualcosa in più: tra i 20 e i 25 milioni di euro, per poter mettere liquidità in cascina da utilizzare poi per il rientro a titolo definitivo di Romelu Lukaku e per l'acquisto di due portieri, poiché oltre ad Onana anche Samir Handanovic ha lasciato la squadra.