Milan, "accordo raggiunto": per il nuovo bomber una pesantissima rinuncia

Il nome di Mehdi Taremi fa gola a diversi club di A. Tra questi il Milan, che si è interessato prima a lui dopo essere venuto a conoscenza dei costi per il cartellino di Alvaro Morata. E dopo aver completato il centrocampo — con Loftus-Cheek e, arrivato lunedì a Milano, Tijjani Reijnders dall’Az, che proprio oggi, martedì 18 luglio farà le visite mediche — Moncada e Furlani pensano anche all’attacco e hanno presentato un'offerta ufficiale al club lusitano per l'attaccante iraniano mettendo sul tavolo 13 milioni di euro, secondo Sportmediaset, ritenuti però insufficienti dal Porto, che chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2024.

Sportmediset: accordo Milan-Taremi, contratto di tre anni a tre milioni a stagione

L'arrivo del bomber che ha chiuso l'ultima stagione al Porto con 31 gol in 51 partite ufficiali escluderebbe ovviamente quello di Samuel Chukwueze del Villarreal, sono entrambi extracomunitari, ma le alte richieste del club spagnolo potrebbero aver spinto il Diavolo a virare su Taremi. E dall’esperto di mercato di Sportmediaset, Claudio Raimondi, è arrivata anche la notizia di un accordo di massima tra l'attaccante e il club rossonero per un contratto della durata di tre anni a tre milioni netti a stagione. I dialoghi, in questi giorni, stanno concretamente andando avanti tra Milan, Porto e Jorge Mendes, procuratore del giocatore, in modo da trovare la quadratura del cerchio. Presto potrebbe arrivare un'offerta ufficiale al rialzo, probabilmente intorno ai 20 milioni, da parte dei rossoneri.