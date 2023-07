Inter, chi riempie di insulti Luaku: "Non sei un uomo. Addio, infame"

18 luglio 2023 a

Giornate convulse per Romelu Lukaku, che dopo il grande tradimento all'Inter è rientrato a Londra per riprendere gli allenamenti a Cobham, centro sportivo del Chelsea dove, in ogni caso, non resterà. Probabilmente nel suo futuro ci sarà la Juventus, anche se serve l'accordo con i Blues per la cessione definitiva. Di sicuro non vestirà il nerazzurro, con cui la storia di Big Rom è finita nel peggiore dei modi.

Società e tifosi dell'Inter, infatti, non vogliono più vedere il centravanti belga (e se mai un giorno tornerà a giocare a San Siro contro i nerazzurri, chissà che accoglienza gli "tributerà" lo stadio). Ed in questo contesto, ecco il durissimo comunicato della Curva Nord, cuore del tifo interista, che prende posizione su Instagram in modo durissimo per gli accordi presi sottobanco da Lukaku con la Juve, il tutto mentre sembrava destinato all'Inter e dopo aver promesso eterno amore al nerazzurro.

"Cosa è successo la notte di Istanbul": Inzaghi-Lukaku, adesso tutto torna

"Chi ti ha tradito tornerà a farlo, non perché ci prova gusto, ma perché ciò rientra nella sua indole - scrivono gli ultras dell'Inte -. Già, perché tu Romelu hai tradito tutti noi, che ti abbiamo difeso a spada tratta durante il tuo periodo no. Ti abbiamo difeso quando i tifosi della squadra che ti ha cercato ti hanno deriso, ora ci ripaghi con una pugnalata degno del miglior Bruto. Hai baciato quello stemma che per noi vale più della nostra vita, ed ora come un vile mercenario da quattro soldi ti vendi al miglior offerente. Prima di essere un campione bisogna essere uomini e tu non lo sei". Parole durissime. E una conclusione ancor più dura, a caratteri cubitali: "Addio infame". Già, il tradimento di Lukaku non è stato indolore.