Inter, è terrore: addio Lautaro Martinez? "Offerti 60 milioni a stagione"

È l’estate dei colpi arabi, di club sauditi che guardano a una Serie A che fa gola. Dopo l’arrivo di Milinkovic-Savic all’Al-Hilal e quello possibile di Ciro Immobile — anche Romelu Lukaku, bloccato in uscita al Chelsea, è costretto a guardare verso il medio-oriente — ora un club della Saudi Pro League, non ancora nominato, è pronto alla maxi offerta per Lautaro Martinez. Secondo TyC sports, all’argentino sarebbe stato proposto un quadriennale da 60 milioni di euro a stagione. Il "Toro" non ha ancora dato il via libera, perciò non ci sono finora stati contatti con l’Inter, che però teme di perdere una delle sue stelle più luminose. Per ora sono solo rumor, ma nelle prossimo ore potrebbero esserci clamorosi sviluppi.

Per l’attacco priorità Balogun: ha la precedenza su Morata

Intanto, la priorità per rinforzare il reparto offensivo porta il nome di Folarin Balogun. Il club nerazzurro non ha fretta di chiudere per altri attaccanti (Alvaro Morata in primis) perché aspetta di capire le prossime mosse dell'Arsenal, proprietario del cartellino. La valutazione del calciatore statunitense con cittadinanza inglese è di circa 40 milioni di euro, in pratica la somma che l'Inter era disposta a investire per tenere a Milano Romelu Lukaku. Nella lista dei candidati, Balogun precede Morata, che però ha molte pretendenti. Su tutte la Roma di Mourinho, che lo preferirebbe a Scamacca. Anche per questo, nonostante Inzaghi spinga per l'ex Juve, l'operazione resta in stand by. Lo stesso Scamacca e Beto sono altre due alternative, ma nessuna scalda il cuore interista.

Inter, capolavoro-Onana: va allo United? Tre colpi pazzeschi: chi arriva

Le alternative: da Trubin a De Gea

Per la porta invece si è bloccata l’operazione per Yann Sommer, come ha riportato La Gazzetta dello Sport. Il tecnico del Bayern, Tuchel, non ritiene ancora Manuel Neuer recuperato, per questo ha bloccato la cessione. E la clausola rescissoria nel contratto dello svizzero è scaduta, motivo per cui anche pagando 6 milioni l'Inter non potrebbe prenderlo. Le alternative in caso di mancata cessione sono sempre quelle di Trubin dello Shakhtar Donetsk, ma il club ucraino spara ancora alto, Keylor Navas, che ha però un anno di contratto con il Psg a 9 milioni netti, e gli svincolati Lloris e De Gea. Al club è stato proposto anche il nome di Audero della Samp, che non scalda molto ma non è stato scartato.