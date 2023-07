Inter, l'ultimo colpaccio in "stile Mancini": chi arriva in nerazzurro

24 luglio 2023 a

L’Inter cerca un difensore esperto e ha bussato alla porta dell’Atalanta per Rafael Toloi, capitano e pedina strategica nella squadra di Gasperini, come riporta La Gazzetta dello Sport. Nato nel Mato Grosso in Brasile, Toloi è campione d’Europa in carica con Mancini a Euro 2021. L’italianità, intesa come formazione nel nostro campionato e meglio ancora partecipazione al bacino della Nazionale, è ormai un valore in più nelle scelte interiste. L’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio lo hanno progettato a tavolino e lo stanno realizzando coi fatti: mezza difesa del Mancio gioca già per Simone, arrivasse pure Toloi la colonia sarebbe quasi storica.

Con l’Atalanta si valuta la mossa giusta su Toloi

All’Inter sanno che urge arruolare presto pure un erede di Skriniar, l’ex andato via a zero tra silenzi e polemiche. Al momento, però, la Dea fa muro, un po’ perché l’importanza di Toloi a Bergamo, poi perché non è arrivato Rodrigo Becao dell’Udinese, il difensore che avrebbe potuto insidiarlo nella titolarità. In ogni caso, siamo all’inizio di una vera partita a scacchi perché, quando di mezzo ci sono le due nerazzurre, si gioca così, al tavolo, tra mosse, contromosse e attese.

Ad esempio, l’Inter aspetterà le condizioni necessarie e la tempistica giusta per proporre una formula: la scadenza di contratto ravvicinata, 2024, può aiutare il compratore. Di certo, servirà un’offerta credibile, ma l’Inter aspetta di vedere quanto denaro rimarrà in mano dopo aver risolto gli altri casi più delicati sul mercato.