Ferrari allo sbando, bomba-Terruzzi: "Ho un sospetto", cosa sta succedendo davvero

24 luglio 2023 a

a

a

Ogni Gp, un disastro. Sempre peggio, gara dopo gara. Per la Ferrari una stagione disastrosa, sotto tutti i fronti. L'ultima gara in Ungheria l'ennesima conferma, con Charles Leclerc settimo e Carlos Sainz ottavo. Un rovinoso flop: errori di strategia, errori ai box, errori del monegasco che supera il limite in pit-lane. Peggio di così, non si può neppure immaginare.

E così, sul Corriere della Sera, ecco che Giorgio Terruzzi fa calare la sua mannaia d'esperto sul Cavallino: "Anche in casa Ferrari tendono a sorprenderci ogni domenica, smentendo in gara, con sbalorditivo tempismo, ciò che da casa Ferrari viene raccontato alla vigilia. In questo caso, addirittura, si sussurrava di una presa dell’Ungheria tutta, come se fosse questa, accidempoli, la pista giusta, finalmente, per suonare la carica. Lo sconcerto, a questo punto disarmante, viene proprio dalle parole di una famiglia che sembra non disporre degli strumenti di analisi adeguati per comunicare", premette picchiando durissimo.

Gp Ungheria, Verstappen cannibale e Red Bull da record. Ferrari, sempre peggio

Dunque, dopo aver passato in rassegna errori e contraddizioni, sottolinea: "Le motivazioni sono sempre tecniche ma non c’è mai un tecnico che parli, spieghi, racconti come stanno davvero le cose con un linguaggio appropriato". Terruzzi è scatenato: "Frasi buttate lì, pare, senza un criterio, persino una pertinenza. E a furia di ascoltare pronostici in arrivo da Maranello, regolarmente smentiti dalla Scuderia di Maranello, viene il sospetto di avere a che fare con una tendenza al masochismo incomprensibile quanto il carattere della SF-23", conclude la sua impietosa fotografia della Ferrari. Impietosa ma drammaticamente a fuoco.