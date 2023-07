Leonardo Bonucci, la frase che ribalta tutto: "Sto sentendo delle voci, ma..."

Roberto Tortora 25 luglio 2023 a

Giuntoli e Manna gli hanno dato il foglio di via prima dell’inizio del ritiro, ma lui di andarsene proprio non ne ha alcuna intenzione. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, messo ufficialmente fuori rosa dalla società per la stagione 2023/24 e al quale è stato caldamente suggerito di trovare nuova squadra. Già ad inizio giugno, forse paventando una futura decisione del genere, dalla FIGC era arrivata una proposta a Bonucci di entrare nello staff azzurro di Mancini, ma era stata momentaneamente rispedita al mittente, perché il difensore ha ancora voglia di giocare con il bianconero addosso. Lo ha ribadito all’ANSA anche il suo agente, Alessandro Lucci: "Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci, ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve". Nelle scorse settimane Bonucci era stato accostato alla Lazio, dove avrebbe ritrovato Maurizio Sarri e ricomposto una coppia difensiva già vista ai tempi del Milan, quella con Alessio Romagnoli.

Lucci, però, ha negato anche questa possibilità: “Vuole restare per ritagliarsi il suo ruolo all'interno di un gruppo così importante. È un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all'altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti".

Nel frattempo, Leonardo Bonucci si è fatto sentire alla sua maniera, prima presentandosi al ritiro alla Continassa dichiarando che, nonostante tutto, è sempre un giorno bellissimo quello del ritrovo con la squadra e, poi, scrivendo un post su Instagam che fotografa una frase di Tolstoj, affissa su uno dei muri del centro sportivo della Juve: “I più forti tra tutti i guerrieri sono il tempo e la pazienza".