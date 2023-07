Juve, Bonucci fuori rosa: rumors, cosa c'è dietro al terremoto (e chi diventa capitano)

14 luglio 2023 a

La storia tra Leonardo Bonucci e la Juventus è destinata a interrompersi dopo 12 lunghe stagioni. Al quasi ex capitano bianconero la decisione è stata comunicata direttamente da Cristiano Giuntoli e Giovanni Manna, che sono andati nella residenza estiva del difensore in Toscana e gli hanno comunicato ufficialmente di non far parte del progetto e di essere fuori rosa per scelta tecnica. Lunedì il giocatore, che sarebbe rimasto molto stupito, si presenterà alla Continassa ma non si allenerà con il resto del gruppo e soprattutto non prenderà parte alla tournée negli Stati Uniti. Il nuovo capitano dei bianconeri sarà invece Danilo.

Bonucci sorpreso, ma ha accettato la scelta: su di lui Samp e Newcastle

Bonucci avrebbe intenzione di presentarsi comunque lunedì alla Continassa — dove farà lavoro a parte come tutti i suoi compagni sul mercato, compreso McKennie — per provare a far cambiare idea ad allenatore e società, ma la decisione sembra definitiva e il futuro di Bonucci ora è nelle mani del suo agente, Alessandro Lucci. Il difensore azzurro avrebbe voluto restare per l'ultimo anno di contratto e per provare a conquistare una maglia per il prossimo Europeo, ma seppur sorpreso ha preso atto della decisione. I prossimi saranno giorni di valutazioni per il difensore, che recentemente è stato accostato alla Sampdoria, ma anche al Newcastle, che l'anno prossimo a differenza della Juve giocherà la Champions League.

Il "pizzino" che ha stroncato Leonardo Bonucci: addio-Juve, cosa c'è dietro

Danilo, primo capitano straniero dal 1965

Se Bonucci non rimarrà, Danilo avrà in campo la fascia da capitano. Il giocatore, che già l’hanno scorso l’ha indossata in diverse partite, ha dimostrato un grande attaccamento ai colori bianconeri, nonostante sia a Torino da soli 4 anni. Era dal 1965 che la Vecchia Signora non aveva un capitano straniero. L’ultima volta la fascia l’aveva indossata Omar Sivori, italo-argentino capitano del club bianconero dal 1957 al 1965. Dopo di lui l’hanno indossata Castano, Salvadore, Anastasi, Furino, Scirea, Cabrini, Brio, Tacconi, Baggio, Vialli, Conte, Del Piero, Buffon, Chiellini e Bonucci. Adesso toccherà a un brasiliano e si tratta dell’esperto difensore ex Real Madrid e Manchester City, che ha ancora due anni di contratto col club bianconero e sarà uno dei perni di Massimiliano Allegri anche per la prossima stagione.