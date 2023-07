Lukaku, il tradimento estremo: al telefono... La bomba di Lautaro Martinez

27 luglio 2023 a

"Romelu Lukaku? Ci sono rimasto male, è la verità. Anche io ho provato a chiamarlo in quei giorni di caos, non ha mai risposto, lo stesso ha fatto con altri miei compagni. Dopo tanti anni insieme, dopo tante cose vissute insieme, sono rimasto deluso. Per carità, è una scelta sua. Gli auguro il meglio". Dice così un amareggiato Lautaro Martinez, che ha parlato dall’affare saltato per il ritorno del belga a Milano. Il motivo è l’assenza di risposte prolungata dell’attaccante, che non ha risposto presente, insieme all’agente Sebastien Ledure, una volta che l’accordo tra l'Inter e il Chelsea era praticamente fatto. Morale della favola: Zhang, Ausilio e Marotta inferociti, tifosi ed ex compagni di squadra delusi.

Tante offerte rifiutati, ma Lukaku è ancora un calciatore del Chelsea

Il Toro di Bahia Blanca ha fatto coppia spesso con Lukaku, la “Lu-La” ha fatto impazzire la tifoseria nerazzurra e a tratti ammattire le difese avversarie. Il loro legame pareva forte, anzi lo era. Uniti in campo e fuori. Ma la coppia stavolta si è divisa in modo definitivo. Il ritorno al Chelsea sembrava solo formale. L'Inter rivoleva Lukaku, ma la trattativa è andata per le lunghe e dopo l'inserimento della Juventus qualcosa è cambiato.

Quel qualcosa è diventato parecchio considerato che l'Inter ufficialmente ha fatto sapere che non lo avrebbe trattato più. Con il passare dei giorni sono uscite fuori tante voci, diverse versioni, ma alla fine Lukaku è ancora un calciatore del Chelsea, nonostante le offerte della Juventus e dell'Al Hilal, che sta facendo un mercato sontuoso: dopo Koulibaly e Milinkovic-Savic è stato preso Verratti.