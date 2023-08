De Ketelaere, "abbandonare la trattativa": impensabile frenata, Milan furioso col belga

Roberto Tortora 10 agosto 2023 a

a

a

Era stata una telenovela l’estate scorsa in entrata, ora rischia di diventarlo anche in uscita, se già non lo è. Stiamo parlando della trattativa che riguarda Charles De Ketelaere, l’oggetto misterioso del Milan, a lungo corteggiato per strapparlo al Bruges e ora a lungo cercato dall’Atalanta per provare a rilanciarlo. L’affare sembrava già fatto: prestito oneroso a 3 milioni, diritto di riscatto a 23 più 4 di bonus e 10% sulla futura rivendita. Con il belga che, dopo qualche dubbio, si è convinto ad accettare la sfida.

E invece, di colpo, la brusca frenata. Per i soliti motivi del calcio moderno: le commissioni agli agenti, oltre all’ingaggio del calciatore che, al momento, percepisce poco più di 2 milioni e vorrebbe avvicinarsi di molto, invece, ai 3 milioni. Le visite mediche erano già state fissate per venerdì, ora è tutto in stand-by. E, visto che il campionato è alle porte, la Dea è irritata non poco da questa situazione e potrebbe clamorosamente abbandonare la trattativa, lasciando il Milan con il cerino in mano, anche se senza colpe ovviamente.

De Ketelaere, ora è mistero: salta tutto? E questa sera, il Milan...

Arrivato un anno fa dal Club Bruges per l'importante cifra di circa 35 milioni di euro, il trequartista ha subìto il peso delle enormi aspettative su di lui. Risultato? Numeri impietosi della sua stagione: 40 partite in rossonero, tra campionato e coppe (6 in Champions League), senza mai segnare e con 1 solo assist.

De Ketelaere è stato escluso dal Trofeo Silvio Berlusconi contro il Monza ha ed ha saltato anche l'amichevole del giorno dopo, persa 1-0 contro il Trento, allenandosi da solo. È di fatto, ad oggi, fuori dai piani di Pioli e rientrarci potrebbe rivelarsi molto complicato, quasi impossibile.