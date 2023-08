Samardzic e Inter, colpo di scena: chi si inserisce, clamoroso sgarbo della big

14 agosto 2023 a

Alla fine è tornato a Udine per davvero. E la capata a Milano, per firmare il contratto dopo le visite mediche e diventare così un giocatore dell’Inter, non è arrivato. Per Lazar Samardzic oggi, lunedì 14 agosto, è il giorno della verità per capire se vestirà la maglia nerazzurra o se l’accordo iniziale con il club di via della Liberazione si romperà definitivamente. Un passaggio a cui mancava solo l’annuncio ufficiale, prima che gli agenti del giocatore, guidati dal papà di Lazar e che avevano preso accordi con l’ex Rafaela Pimenta (che non fa più parte dell’operazione), cambiassero le cifre dell’accordo, indispettendo e non poco i vertici dell’Inter.

L'ennesimo colpo di scena per i nerazzurri in questo calciomercato vissuto con la cessione di Brozovic all'Al Nassr, poi con il mancato arrivo di Lukaku che pareva scontato prima dell’inserimento della Juve. Samardzic è dovuto andare via da Milano con la fidanzata per fare ritorno a Udine, costringendo anche Fabbian a fare il percorso opposto. Samardzic voleva l'Inter ma, come spiegato dalla Gazzetta dello Sport, dopo aver trovato un accordo per un contratto quinquennale, il cambio di procura dalla Pimenta alla L10S Sports ha visto l'affare arenarsi lentamente. La volontà dei nuovi agenti di chiedere più soldi per le commissioni e per l'ingaggio del giocatore ha mandato su tutte le furie i dirigenti dell’Inter, che hanno respinto questa richiesta fermando per un attimo un trasferimento di fatto già completato.

Oggi ci sarà l’ultimatum per Samardzic, che ha fatto indispettire anche l’Udinese, accordatasi con l’inter per una cessione da 4,5 milioni per il prestito, 16 per l’obbligo di riscatto più 2 di bonus. I friulani sono costretti ora a riaccogliere un giocatore di fatto fuori dai piani dell'allenatore e con la testa chiaramente altrove. Alla finestra, intanto, il West Ham sta solo aspettando di poter affondare il colpo, nel caso di cessione dell’ex Milan Lucas Paquetá al Manchester City. Sempre che la Juventus non abbia intenzione di sferrare il colpo di coda nel finale.