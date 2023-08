Inter, Inzaghi trema: Arabia, assalto al big nerazzurro

20 agosto 2023 a

A 11 giorni dalla fine del calciomercato, l'Arabia fa tremare ancora l'Inter. Secondo l'Equipe, il più prestigioso e autorevole giornale sportivo di Francia, l'Al Alhi starebbe lavorando per portare nel deserto Hakan Calhanoglu, centrocampista turco centrale nel progetto di Simone Inzaghi. La squadra è stata protagonista di un mercato faraonico, saccheggiando l'Europa in lungo e in largo: dopo gli arrivi dei vari Mahrez (dal Manchester City), Firmino (brasiliano ex Liverpool), Kessie (ex Milan, dal Barcellona), l'ex romanista Ibanez, Mendy e Saint-Maximin, l'Al Alhi secondo l'Equipe sarebbe piombato pesantemente su Marco Verratti, metronomo italiano e bandiera del Psg, già inseguito dall'Al Hilal. Chiuso per il difensore turco dell'Atalanta Demiral, ha dunque presentato ai parigini un'offerta da 30 milioni di euro per l'azzurro, ma il Psg avrebbe rifiutato. Da qui l'interessamento "parallelo" per Calhanoglu, giudicato valida alternativa a Verratti.

Per ora, non sarebbero note le cifre della eventuale proposta da far arrivare a Marotta e Ausilio, alle prese con le difficoltà del mercato in entrata già evidenziate da Inzaghi dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza al debutto in Serie A. Obiettivo numero 1 è il francese Pavard, dal Bayern Monaco: "Sono giocatori di altre squadre, non voglio fare nomi", premette il mister, che poi parte all'attacco.

"Siamo scoperti in quel ruolo e il mercato è in evoluzione, bisogna sempre stare attenti perché può succedere di tutto. Ho chiesto 20 giocatori e tre portieri di valore perché voglio competizione in ogni ruolo, poi aggregheremo 2-3 giovani di valore assoluto". "Abbiamo perso cinque giocatori tra i migliori nel loro ruolo in Italia - conclude Inzaghi, intervistato da Sky Sport -, c'è qualche cambiamento ma ho visto lavorare i ragazzi col sorriso come piace a me".