Luciano Spalletti, saltano già le prime teste? Chi rischia in Nazionale

La nuova Nazionale di Luciano Spalletti comincia a prendere forma. E sono dolori. A quanto pare il nuovo ct ha intenzione di cambiare lo staff azzurro stravolgendolo. Nel mirino c'è Barzagli che lo scorso 4 agosto era entrato a Coverciano come responsabile di tecnia e tattica della difesa. A quanto pare l'ex Juve potrebbe saltare subito. Invece Buffon, secondo le indiscrezioni riportate dalla Gazzetta, potrebbe raddoppiare il suo incarico.

L'ex numero uno della Nazionale infatti non solo avrà il ruolo di capo delegazione (appartenuto a Ginaluca Vialli) ma potrebbe prendersi il posto di Lele Oriali come team manager. Due colpi che Spalletti sta cercando di mettere a segno per dare per prima cosa una identità chiara al suo staff. Non ci sono dubbi poi sulle le presenze di Domenichini, storico vice di Spalletti, l’assistente tecnico Baldini e il preparatore atletico Sinatti.

Dalla Federazione è però arrivata una richiesta molto chiara: valorizzare il ruolo di Andrea Bollini, che solo alcuni mesi fa ha portato l'Italia Under-19 a trionfare nell'Europeo di categoria. Nei piani doveva essere il nuovo vice di Mancini. Poi è cambiato tutto e adesso Spalletti dovrà trovare a Bollini un ruolo all'altezza. Staremo a vedere.