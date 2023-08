Inter, Correa ceduto. "Incastro perfetto": chi arriva, Inzaghi esulta

24 agosto 2023 a

Il mercato dell’Inter segue vie davvero misteriose. Joaquin Correa è visto come un peso da scaricare al più presto: è difficile decretare se è più incredibile che qualcuno sia pronto a sborsare quasi 15 milioni per l’argentino finito completamente ai margini delle rotazioni di Inzaghi o il fatto che i nerazzurri lo stiano per sostituire con Alexis Sanchez, dopo aver fatto carte false per liberarsene.

Il cileno, 35 anni, è però visto da Inzaghi come la pedina ideale per completare lo scacchiere offensivo: ha classe, esperienza, conoscenza dell’ambiente e ancora voglia di giocare per i traguardi più importanti. Nonostante l’età, è reduce da un’eccellente stagione con il Marsiglia: in 44 presenze ha segnato 18 gol e servito 3 assist. Numeri di un calciatore che non sembra ancora finito, cosa che pensava l’Inter quando lo ha scaricato in maniera abbastanza brutale per prendere Correa.

L’argentino però non è mai riuscito a lasciare il segno in nerazzurro, diventando un corpo estraneo alla squadra. Dopo i 90 minuti in panchina contro il Monza, Correa è vicino proprio al Marsiglia: l’affare si potrebbe concludere sulla base di un prestito oneroso da 2 milioni più diritto di riscatto a 11, che diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League dei francesi.