Inter, per Pavard manca il via libera: "Fuori per malattia", le voci dal Bayern

24 agosto 2023 a

a

a

L’accordo tra i due club è già stato trovato, ma l’ok definitivo dal Bayern Monaco per il passaggio di Benjamin Pavard all’Inter non è ancora arrivato. La trattativa è stata fissata al prezzo di 30 milioni di euro più 2 di bonus, e Beppe Marotta attende con impazienza come Simone Inzaghi, che vorrebbe in panca il francese già nella trasferta di Cagliari, viste le non perfette condizioni fisiche di Acerbi e Darmian. Il sì definitivo però arriverà non appena i tedeschi avranno trovato un sostituto del 27enne. Questione di ore, con il calciatore che spinge per approdare a Milano. E non è un caso se mercoledì Pavard non si è allenato con i compagni: il terzino considera infatti terminata la propria avventura agli ordini di Tuchel.

Juve, la bomba in attacco: "E tre", nome clamoroso in arrivo

Inter, visite mediche di Pavard giovedì o venerdì?

Il motivo per cui il 27enne ha saltato la seduta con i bavaresi è stata motivata ufficialmente per “malattia", come si legge nel comunicato reso noto dal Bayern Monaco, ma è evidente come la mancata presenza di Pavard sia legata a logiche di mercato. La speranza del piacentino è di averlo disponibile per la gara di Cagliari di lunedì prossimo: mancano ancora dei giorni, in tal senso c'è fiducia. Prima però ci sono da svolgere le visite mediche che il club di Viale della Liberazione, che vorrebbe andassero in scena tra giovedì e venerdì nella sede del Coni in Viale Piranesi (Milano). con la successiva idoneità sportiva da ottenere. Il Bayern Monaco potrebbe pescare in Premier League, invece, il sostituto di Pavard. Secondo il Daily Mail, i bavaresi hanno messo nel mirino Thilo Kehrer, difensore del West Ham che l'allenatore Thomas Tuchel ha voluto con sé nell'esperienza al PSG.