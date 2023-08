Juventus-Bologna, la frase di Di Bello cambia tutto: "Cosa ho visto"

28 agosto 2023 a

a

a

Non si spengono le polemiche per il rigore negato al Bologna contro la Juventus per il contatto tra Illing e Nodye. L'arbitro Di Bello non solo non ha fischiato il rigore ma non chiamato il Var. Le polemiche dopo il match sono state fortissime. L'ad del Bologna avrebbe raggiunto l'arbitro negli spogliatoi per avere spiegazioni su quanto accaduto. E ora è Repubblica a rivelare un retroscena. Il quotidiano romano infatti riporta le parole dell'arbitro subito dopo l'episodio contestatissimo: "Ho visto bene io, sono caduti assieme". Una frase che sarebbe stata rivolta alle due panchine, quelle di Juve e Bologna.

Ma a quanto pare le polemiche non si spengono. E secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Di Bello sarà fermato dal designatore Rocchi. Il passo falso è quello di aver mantenuto l'interpretazione giunta dal campo senza avvalersi dell'uso del Var. Una scelta che ha scatenato polemiche furibonde. L'ad del Bologna, Fenucci non ha usato giri di parole: "Faccio questo lavoro da venticinque anni e non mi avete visto spesso di fronte ai microfoni, faccio i complimenti alla squadra, ha giocato una partita di grande livello ma un errore arbitrale clamoroso ha tolto una vittoria che ormai era certa".

“Questa è una vergogna”: dopo Juve-Bologna scoppia l'inferno | Guarda

E ancora: "C’erano rigore ed espulsione - ha aggiunto -, difendo il lavoro dell’allenatore e dei ragazzi e una tifoseria che si è vista togliere una vittoria che non era banale perché fatta qui, nello stadio della Juventus". Le polemiche a quanto pare sono destinate a durare a lungo...