Juventus-Bologna, la telefonata che imbarazza Di Bello: "Ha sbagliato"

Le polemiche su Juventus-Bologna e sull'errore grave dell'arbitro Di Bello per un contatto tra Illing e Ndoye in area bianconera restano. Ma a desso c'è il timbro dell'associazione italiana arbitri che certifica il grande errore del direttore di gara. "Il rigore non concesso al Bologna ieri per il fallo dello juventino Iling jr. su Ndoye è un errore evidente, prima dell'arbitro e poi dei due uomini in sala Var". Così, avrebbero riferito fonti dell'Aia, al telefono con l'Ansa, su quanto accaduto in campo. A quanto pare gli arbitri non si nascondo: "Lo sbaglio è chiaro".

Di certo ormai la frittata è fatta e resta davvero pochissimo spazio per i rimpianti del Bologna. Le proteste dei felsinei sono state durissime con l'ad che ha cercato anche un confronto con l'arbitro Di Bello per capire le ragioni di quell'errore che probabilmente è costato i 3 punti al Bologna.

Ma a quanto pare Di Bello in campo avrebbe urlato sia alla panchina del Bologna che a quella della Juve quanto visto dal campo: "Sono caduti insieme". Una frase che di fatto giustificherebbe il rifiuto di chiamare il Var. Di certo la tensione sul campionato comincia a salire e gli occhi restano puntati sugli arbitri.