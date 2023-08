Allegri sotto accusa, "troppo forte per lui". La frase rubata: caos alla Juve?

30 agosto 2023 a

a

a

Il Frosinone esulta per l'inattesa, importante vittoria contro l'Atalanta nel secondo turno di Serie A e il suo allenatore Eusebio Di Francesco, involontariamente e indirettamente, getta una luce sinistra sul collega Massimiliano Allegri. Ricapitoliamo: dopo la pesante (ma prevedibile) sconfitta 3-1 all'esordio contro il Napoli campione d'Italia in carica e trascinato dal solito super-Osimhen, i ciocari venivano indicati da molti commentatori come la candidata numero uno alla retrocessione. Il 2-1 alla Dea di Gasperini è stata una sorpresa e una bella soddisfazione per Di Francesco, che dopo l'esperienza con la Roma era entrato in un vortice negativo tra esoneri e scarsi risultati (nessuna vittoria in 3 anni).

"Indefinibile". Bomba sulla Juventus: che fine può fare Pogba

Tra i titolari, il mister ha lanciato anche Enzo Barrenechea, giovane talento scuola Juventus. Il centrocampista argentino pare però aver accusato alcune difficoltà in allenamento, come spiegato dallo stesso Di Francesco: "Barrenechea è il vero play che non avevamo. In allenamento mi ha detto che andiamo troppo forte per lui e non voleva giocare ma avevo bisogno delle sue geometrie e l'ho fatto giocare perché mi ha garantito che avrebbe retto 60-70 minuti, è andato anche oltre. Abbiamo tanti ragazzi di prospettiva e con il noi si raggiungono risultati".

"Lui sa", "Mancanza di rispetto": pazzesco, tra Bonucci e Allegri finisce in rissa

Parole alle quali tanti tifosi juventini hanno reagito con una certa inquietudine: gli allenamenti e la preparazione atletica impostata da Allegri alla Continassa, dove Barrenechea si è preparato fino a poche settimane fa, è stata troppo blanda? Un dubbio che attanaglia i bianconeri fin dalla scorsa, deludente stagione.