Europa League, i sorteggi: Roma e Atalanta godono

Dopo i sorteggi della Champion League, oggi è toccato a quelli dell'Europa League. E questa volta il Grimaldi Forum di Montecarlo ha sorriso alle squadre italiane. L'Atalanta (Girone D) sfiderà Sporting lisbona, Sturm Graz e Rakow. La Roma (Gruppo G) ha pescato Slavia Praga, Sheriff Tiraspol e Servette. Due gironi tutto sommato abbordabili, trasferte lontane permettendo.

Incroci interessanti per la Dea. Affronterà lo Sturm Graz dalla quale aveva prelevato Hojlund, ceduto quest'estate al Manchester United per una cifra intorno ai 75 milioni di euro di parte fissa, più 10 milioni di bonus. Da non sottovalutare il Rakow che sta dominando negli ultimi anni in patria. La squadra più ostica da fronteggiare però sarà sicuramente lo Sporting Lisbona. Come ricordato dal direttore generale atalantino Urbano Marino ai microfoni di Sky Sport i portoghesi hanno "una grande tradizione, hanno fatto tantissime edizioni di Champions e sono abituati a questo palcoscenico".

Per la Roma invece un precedente non piacevole contro lo Slavia Praga. Le due squadre si affrontarono il 19 marzo 1996, quando i giallorossi erano a un passo dalle semifinali di Coppa Uefa dopo un'epica rimonta. La partita terminò dopo sette minuti di recupero e sancì l'eliminazione della Roma dal torneo. "Non bisogna sottovalutare i nostri avversari - ha dichiarato il Ceo giallorosso Lina Souloukouil - il livello dell'Europa League è molto competitivo. Visti i risultati degli ultimi anni in Europa l'aspettativa è arrivare in fondo alla competizione".

Anche la Fiorentina può gioire. La Viola, grazie al successo per 2 a 0 contro il Rapid Vienna firmato Nico Gonzàlez, parteciperà alla prossima edizione di Conference League. La squadra di Vincenzo Italiano affronterà Ferencvaros, Genk e Cukaricki.