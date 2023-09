Maurizio Sarri, il gesto choc davanti ai tifosi del Napoli: è bufera

02 settembre 2023 a

Napoli-Lazio non è solo Osimhen contro Immobile o Kvaratskhelia contro Luis Alberto, ma anche Maurizio Sarri contro il suo passato. Un passato indimenticabile, anche senza la conquista del terzo tricolore della storia partenopea. Le due squadre si sfideranno domani sera al Maradona, in un match fondamentale per i biancocelesti che arrivano da due sconfitte in campionato. Sarri, osservato speciale, ha già manifestato segni di nervosismo. Il tecnico laziale si è infatti reso protagonista di un gesto offensivo rivolto ai suoi ex tifosi. Arrivato alla Stazione Afragola del capoluogo campano, alcuni supporter partenopei lo hanno accolto gridandogli: "Sarri! Forza Napoli, Sarri". L'allenatore si è voltato mostrando loro il dito medio.

L'ex tecnico del Chelsea non è però nuovo a episodi di questo tipo. Lo scorso anno era stato graziato dal giudice sportivo dopo un match contro il Verona, quando aveva rivolto lo stesso gesto alla panchina gialloblù. E appena poche ore prima si era conclusa col patteggiamento la vicenda legata alle sue espressioni durissime nel dopo partita contro il Napoli del 3 settembre.

Non si è fatta attendere però il chiarimento ufficiale di Maurizio Sarri. “Sui social - spiega il tecnico laziale - stanno circolando le immagini di un mio gesto rivolto a una persona che mi aveva insultato. Certamente non era rivolto a chi gridava forza Napoli”. Caso chiuso quindi. Ora palla al centro e che parli il campo.