Sainz rapinato dell'orologio da 500mila euro dopo il Gp: insegue i ladri e...

Il pilota della Ferrari Carlo Sainz è stato rapinato di un orologio del valore di 500mila euro a Milano dopo il gran premio di Monza. L'episodio è avvenuto intorno alle 20.30 nelle vie del Quadrilatero della moda. È stato lo stesso Sainz insieme al suo manager, a bloccare i presunti rapinatori.

Il ferrarista era appena rientrato in hotel, al Manzoni nell'omonima via in pieno centro a Milano, dopo il Gran Premio di Monza, in auto col suo manager. Quando ha aperto il bagagliaio per prendere alcune borse, è stato avvicinato da tre persone che in un primo momento ha pensato fossero suoi fans. Uno invece gli ha strappato l'orologio.

Sainz però non si è perso d'animo e col manager ha inseguito i ladri e ha bloccato quello con l'orologio e un complice nella vicina via Verri. Un altro rapinatore sarebbe stato fermato dalla polizia. I tre sarebbero di origine marocchina.