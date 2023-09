Juventus batte Empoli 2-0. Bianconeri sulla scia delle milanesi

03 settembre 2023 a

La Juventus ritrova la via della vittoria dopo il passo falso di Bologna e si mette in scia delle milanesi con qualche certezza in più. A Empoli un gol di Danilo a metà primo tempo e una galoppata vincente nel finale di Chiesa piegano i toscani rilanciando le ambizioni di una squadra in crescita nonostante alcune difficoltà in fase realizzativa che non le hanno permesso di chiudere prima il match. Il risultato poteva infatti essere più rotondo contro una formazione toscana con poco gioco, idee e determinazione. Vlahovic al 39' ha fallito la possibilità di segnare il suo terzo gol in tre partite facendosi parare il rigore che avrebbe reso più agevole il match per i bianconeri. Ci ha pensato nel finale Chiesa, tra i migliori in campo, a evitare qualsiasi rischio e legittimare una vittoria mai davvero in discussione. E Empoli si è visto anche Pogba, messo in campo da Allegri per l'ultima mezz'ora. Il francese, al di là del gol annullato per un fuorigioco, appare ancora lontano dalla forma migliore ma è un primo passo per recuperare un giocatore che potrà risultare assai prezioso. La Juve era andata a segno ad inizio match con Danilo, rete però anche questa viziata da un offside del brasiliano che pochi minuti dopo ha sbloccato la sfida. L'Empoli ha mostrato tutte le sue lacune, soprattutto in fase offensiva non riuscendo a sbloccare una classifica che la vede all'ultimo posto con zero punti e zero gol realizzati.

La Juventus parte senza spingere troppo trovando all'11' la via del gol con Danilo che spinge in rete di testa un pallone colpito da Gatti sottoporta ma l'arbitro Ayroldi non convalida per un fallo del brasiliano sul portiere. Il giropalla dei bianconeri è lento e compassato e non trova sbocchi nella difesa empolese. Vlahovic ci prova pochi minuti dopo con un colpo di testa che non trova la porta. Il match stenta a prendere ritmo e si sblocca al 24' per una disattenzione difensiva dei toscani. Sul corner a uscire di Jostic il pallone resta in area, la difesa empolese non è reattiva, Danilo è il più lesto di tutti e dalla zona del dischetto trova lo spiraglio per fare centro. L'Empoli subisce il colpo e la Juve ne approfitta per alzare leggermente il ritmo. Mckennie sfiora il raddoppio con una conclusione a botta sicura ddopo aver raccolto un prezioso assist di Chiesa. Pezzella è attento e respinge e si supera pochi minuti dopo parando al 31' a Vlahovic un rigore fischiato per un fallo in area di Maleh su Gatti . Il serbo calcia debolmente, rasoterra e centrale e l'ex portiere del Torino può intuire bloccando a terra in due tempi. Non è la Juve brillante vista nella prima di campionato ma costruisce a più riprese una serie di azioni pericolose senza mai soffrire in fase difensiva. Serve però maggiore incisività per provare a chiudere il match contro un Empoli che fatica a trovare Baldanzi e a riempire l'area di rigore doev staziona il solo Caputo.

Nella ripresa ci prova più volte Chiesa che al 59' si trova un pallone buono dal limite, salta Walukiewicz con un tunnel e si presenta davanti a Berisha calciando sul fondo. Dopo un'ora di gioco Allgeri fa entrare in campo Pogba al posto di Miretti e il francese dopo una manciata di minuti va in rete con un colpo al volo su sponda di Vlahovic ma Ayroldi non convalida il gol per il fuorigioco del numero 9 bianconero. Entrano Cambiaso e Milik, ma il gol che chiude i conti lo fa Chiesa che in contropiede salta Berisha in uscita, riesce a riomanere in piedi e deposita a porta vuota. C'è spazio anche per Kean e Weah e per una traversa e un palo di Milik e dell'attaccante classe 2000, a legittimare un risultato che restituisce fiducia e autostima.

Lecce-Salernitana - Il Lecce ha superato in casa per 2-0 la Salernitana nella gara valida per la terza giornata di serei A, disputata allo stadio 'Via del Mare'. Rete di Krstovic al 6' e raddoppio di Strefezza su rigore al 98'. I pugliesi si posizionano al secondo posto in classifica con 7 punti, in compagnia della Juventus.