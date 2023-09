Juve, Allegri umilia Bonucci: "Le soap-opera sono su Canale 5"

15 settembre 2023 a

La vicenda di Leonardo Bonucci continua a scuotere l'ambiente bianconero, già messo a dura prova dal caso Pogba. L'ex capitano della Juventus - in una recente intervista rilasciata ai microfoni di Mediaset - aveva attaccato la sua vecchia squadra, puntando il dito in particolare contro il tecnico Max Allegri. Dopo più di 500 presenza con la vecchia Signora, si è infatti sentito umiliato dalla società. Ma la colpa, secondo il difensore italiano, sarebbe dell'allenatore toscano: "È la seconda volta che mi trovo costretto a lasciare la Juventus, in entrambi i casi per la presa di posizione di un singolo, che non sono io".

Non si è però fatta attendere la replica dell'allenatore bianconero. Allegri, nel corso della conferenza stampa pre-match contro la Lazio, si è levato qualche sassolino dalla scarpa. "Non c’è più niente da dire, abbiamo già detto tanto. Non ho più nulla da aggiungere - ha dichiarato il tecnico della Juventus - Le soap opera sono su Canale 5. Detto questo, a Leonardo faccio un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. È andato in una squadra che gioca la Champions, non ho nient’altro da aggiungere".

Ma qualcuno ancora non si fida delle parole di Allegri, tanto da dargli del bugiardo. "I miei amici mi chiamano sempre Pinocchio...", ha commentato con la sua solita ironia il tecnico livornese.