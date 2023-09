Juve, gol-fantasma di Vlahovic? Cosa "scompare" al Var: altra polemica

16 settembre 2023 a

Ancora un episodio controverso ha visto coinvolti la Juventus e il Var. Dopo il disastro con il Bologna, al quale non è stato concesso un rigore netto, stavolta l’errore è soltanto presunto: dall’unica immagine a disposizione sembra che il pallone sia uscito dal campo nell’azione che è terminata con il primo gol di Dusan Vlahovic, però il Var dovrebbe avere gli strumenti per calcolare con precisione la situazione.

Dopo un controllo il Var ha confermato la rete della Juventus, ma sui social rimangono i dubbi perché non è stata mostrata un’immagine chiara. Potrebbe però trattarsi di un caso simile a quello del Giappone contro la Spagna nello scorso Mondiale: dai vari fermi immagine il pallone sembrava del tutto uscito, ma il Var era riuscito a trovare l’angolatura giusta che mostrava come invece una piccolissima parte fosse ancora in gioco. È possibile quindi che quello della Juve sia un caso simile, ma intanto è montata la polemica.

“40 minuti e ancora non vediamo l’azione rivista al Var che ha concesso il gol a Vlahovic”, si è lamentato un utente su Twitter. Al di là dell’episodio, è la poca trasparenza che continua a far arrabbiare molti appassionati. Fatto sta che la Juve ha poi trovato il raddoppio con Chiesa e ha infine chiuso i conti con la doppietta di Vlahovic, arrivata subito dopo la rete di Luis Alberto che aveva illuso la Lazio.