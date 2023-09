Serie A, Roma-Empoli 7-0: festa con doppio Dybala e Lukaku

17 settembre 2023 a

Travolgente vittoria della Roma all'Olimpico, 7-0 ai danni del malcapitato Empoli nel posticipo della 4/a giornata di Serie A. Per la squadra di Jose Mourinho è il primo successo stagionale dopo un pareggio e due sconfitte, resta invece inchiodato a quota 0 l'Empoli di Paolo Zanetti al quarto ko di fila e ancora a secco di gol nel campionato. Partita senza storia, sbloccata da Paulo Dybala su rigore dopo appena 2'. Il raddoppio all'8' con un colpo di testa di Renato Sanches, all'esordio da titolare in giallorosso. Il tris al 35' con un autogol di Grassi provocato da Cristante.

Nella ripresa la Roma dilaga con il quarto gol di Dybala al 55', la Joya firma la doppietta persona con una magia in dribbling di sinistro prima di battere il portiere. Al 79' Cristante da fuori area cala il pokerissimo e timbra il cartellino personale, all'82' arriva anche la prima rete in giallorosso di Lukaku che manda letteralmente in visibilio l'Olimpico. Assist di Belotti. Nel finale, infine, c'è gloria anche per Mancini autore del 7-0 di testa su calcio d'angolo.

"Hanno giocato tutti bene, anche se non era una partita da 7-0. Abbiamo giocato per vincere con tranquillità, facendo una buona gara anche se con alti e bassi dal punto di vista fisico. C'è ancora qualcuno che non è in condizione per giocare 90 minuti ad alta intensità - ha detto Jose Mourinho, allenatore della Roma, commentando a Dazn la vittoria -. Mi dispiace per l'Empoli, è il calcio e qualche volta succede di perdere così".

"Per Lukaku è stato perfetto segnare ed uscire felice, ma da quando è arrivato ha pensato solo alla squadra. Dobbiamo imparare ancora a giocare con lui e lui a giocare con noi, serve tempo per migliorare - ha aggiunto ancora lo Special One -. Lui è felice di essere qui, a lui piace vincere e all'Inter non credo abbiano motivo di essere arrabbiati visto che hanno vinto un Derby per 5-1. Devono essere felici per il loro ex mister che aveva bisogno di Lukaku".