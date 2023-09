Leclerc, due parole e collegamento chiuso: Sainz vince, lui reagisce così

18 settembre 2023 a

a

a

Un grande gioco di squadra. Ma sotto sotto Charles Leclerc, legittimamente, sembra masticare amaro. La Ferrari torna alla vittoria in Formula 1 dopo 26 Gran premi e il merito, a Singapore, è di Carlos Sainz protagonista di una gara astuta, perfetta, spettacolare. Applausi anche al compagno di team monegasco, che sembra ormai aver abdicato almeno per questa stagione al titolo di "prima guida" diventando un gregario extra lusso. Peccato, però, perché nell'unica gara in cui Max Verstappen e le Red Bull si sono prese una pausa da un Mondiale già vinto a luglio il quarto posto suona, per il Principino, un po' come una nuova delusione.



Non a caso, molti su X hanno condiviso il team-radio di Leclerc subito dopo aver tagliato il traguardo. Solo due parole: "Grandissimi, grandissimo Carlos". E collegamento chiuso. Mentre il mondo della Ferrari festeggiava con un senso di liberazione, insomma, l'impressione è che Charles per ovvie ragioni non abbia potuto godersi la soddisfazione dello spagnolo.

"Sicuramente da parte mia sono un po’ dispiaciuto perché mi sarebbe piaciuto fare un risultato migliore, soprattutto perché il passo c’era"; ha poi ammesso il monegasco, che avrebbe potuto portare a casa una doppietta per la Rossa. "Dopo il secondo stint ho provato solo a portare la macchina a casa, poi quando Russell e Hamilton mi hanno passato sapevo che la mia gara sarebbe praticamente finita".. Quindi, in serata, un messaggio sui social apparentemente un po' più sereno: "Congratulazioni alla squadra e a Carlos per la straordinaria vittoria. Ho fatto la mia parte nel primo stint e poi sono stato sfortunato con la safety car e ho perso troppe posizioni. Orgogliosi dei passi avanti fatti dalla squadra negli ultimi fine settimana, continuiamo a spingere".