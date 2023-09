Inter, il gesto del vice di Inzaghi al 5-1 contro il Milan: chi viene umiliato

22 settembre 2023 a

Il derby di Milano non finisce mai. A rinfocolare le polemiche dopo Inter-Milan ci pensa un video inedito di DAZN, che ripercorre il clamoroso 5-1 inflitto dagli uomini di Simone Inzaghi ai rossoneri di Stefano Pioli con un filmato "dietro le quinte". Le telecamere a bordo campo riprendono scene mai viste in campo, le reazioni dei protagonisti e delle rispettive panchine.

Tutti hanno avuto modo di vedere lo sfottò di Davide Frattesi a Rafa Leao (e non a Krunic, come sembrava in un primo momento), le 4 dita sbandierate sotto al naso del portoghese quando ancora il punteggio era di 4-1 (nel finale, proprio il centrocampista della Nazionale, ex Sassuolo, ha fissato il punteggio in spaccata per il pokerissimo nerazzurro).

Un gesto irridente, alla Totti in un celebre Roma-Juve 4-0 di una ventina d'anni fa all'Olimpico (in quel caso ci fu anche l'inequivocabile "a casa" indirizzato allo juventino Tudor), che ha fatto infuriare i tifosi milanisti.

DAZN questa volta è andato a pizzicare un altro interista, il vice di Inzaghi Massimiliano Farris. Lo speciale BordoCam lo inquadra mentre tutta la panchina nerazzurra è in estasi per il quinto gol di Frattesi.

Lui non fa nemmeno in tempo a festeggiare con i giocatori e il resto dello staff: si gira subito verso la tribuna centrale e alza la mano sinistra. La manita tutta dedicata ai tifosi milanisti, forse a qualcuno in particolare che lo aveva punzecchiato nel corso dei 90 minuti, facendosi sentire con qualche parolina di troppo.