San Siro, insulti contro Napolitano? Il clamoroso gesto di Stefano Pioli

Caos sugli spalti dei tifosi del Verona durante il match con il Milan allo stadio San Siro. Il minuto di raccoglimento per il presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, scomparso ieri all'età di 98 anni, e per l'ex giocatore rossonero Giovanni Lodetti, è stato interrotto da cori e fischi da parte dei tifosi dell'Hellas, posizionati al terzo anello verde di San Siro. Tra i cori più sentiti, come riporta il Corriere dello Sport, c'era "Forza Verona Alè".

Uno sfregio piuttosto inadeguato e inopportuno. Che però non è stato commesso solo dai tifosi del Verona ma anche da quelli rossoneri. Infatti, nel giro di pochi secondi sono partiti fischi e cori di risposta anche da parte della Curva Sud del Milan. A quel punto, però, da Alessandro Florenzi e dagli altri giocatori a centrocampo è partito un applauso che ha poi coinvolto tutto lo stadio. E l'applauso, per fortuna, è riuscito a zittire definitivamente i cori.

Quanto accaduto non sarebbe piaciuto nemmeno al tecnico del Milan Stefano Pioli, che infatti avrebbe scosso la testa in segno di disapprovazione quando sono partiti i cori. L'atteggiamento dei tifosi è stato giudicato fuori luogo pure da tantissimi utenti sui social, che hanno condannato duramente fischi e cori nel momento del raccoglimento.