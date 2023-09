MotoGp, Marco Bezzecchi trionfa in India. Bagnaia cade a otto giri dalla fine

24 settembre 2023 a

Marco Bezzecchi conquista in MotoGp il Gp di India. Il pilota della VR46 ha preceduto la Ducati Pramac di Jorge Martin che nel finale ha retto agli attacchi della Yamaha di Fabio Quartararo, terzo. A otto giri dalla fine, caduta di Pecco Bagnaia, che aveva conquistato la seconda posizione dopo aver sorpassato Martin che - arrivato stremato al traguardo - con questo risultato si avvicina sempre di più al leader del mondiale.

Ora si trova a -13 da Bagnaia in classifica generale. Balzo in avanti anche per Bezzecchi a -44. Quarto posto per Brad Binder (Ktm) davanti a Mir, a seguire Zarco, Morbidelli, Vinales e Marc Marquez. Decimo Raul Fernandez. Martin ha avuto un inconveniente con la tuta che gli si è aperta e ha dovuto rallentare per chiuderla, come da regolamento.