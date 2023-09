Juve, Bobo Vieri abbatte Max Allegri: "Ma la società è d'accordo?"

26 settembre 2023 a

La disastrosa partita contro il Sassuolo ha completamente ridimensionato le aspettative della Juventus. In primis, quelle dei suoi tifosi. Complici un inizio di stagione convincente e la ritrovata coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa, molti supporter bianconeri riponevano tante speranza per questa stagione. Soprattutto pensando che la Vecchia Signora sarà costretta a disputare solo due competizioni: Serie A e Coppa Italia. Ma il tecnico Max Allegri non è dello stesso avviso.

L'allenatore bianconero, forse per smorzare l’entusiasmo divampante nell'ambiente juventino, ha tenuto a precisare quale sarà l'obiettivo primario della sua squadra. Dopo la strepitosa vittoria contro la Lazio di Maurizio Sarri aveva infatti dichiarato: "Dobbiamo sapere che arrivare nelle prime quattro sarà difficile. Inter, Napoli e Milan sono al di sopra delle altre. Noi dobbiamo restare agganciati fino a dicembre e fare il meglio possibile. Obiettivo è fare 76 punti che dovrebbero bastare per entrare in Champions. Obiettivo importante per noi e per la società".

Christian Vieri, nel corso di una diretta sulla sua Bobo Tv, ha commentato le parole di Allegri, scagliandosi contro la cattiva comunicazione del tecnico. "Io non parlo dell’allenatore, non ne parlerò tutto l’anno - spiega l'ex attaccante bianconero - Ma vi faccio una domanda: ma quando il mister dice che l’obiettivo è la Champions, la società è d’accordo o no?" Per dare adito alla sua provocazione, Vieri ha anche ricordato quali sono stati gli investimenti della Vecchia Signora negli ultimi anni: "Bremer 50 milioni, Vlahovic 75 milioni, Chiesa oltre 50… io vorrei sapere se la società è d’accordo con lui, con la rosa che ha".