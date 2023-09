Milan, Musah umilia l'Inter: "Bellissimo", tifosi impazziti

28 settembre 2023 a

Il Sassuolo, dopo la strepitosa vittoria di San Siro, si conferma la bestia nera delle grandi di Serie A. Berardi e compagni hanno prima surclassato la Juventus a Reggio Emilia e poi superato a Milano l'Inter di Simone Inzaghi. E con lo stop in campionato dei nerazzurri, il Milan ha riconquistato la vetta della classifica, dopo che l'umiliante 5 a 1 nel derby della Madonnina aveva ridimensionato gli entusiasmi a Milanello.

La clamorosa vittoria del Sassuolo contro i nerazzurri ha mandato in estasi i giocatori di Dionisi, in particolare l'ex rossonero Samu Castillejo. L'esterno offensivo ha esternato sul proprio profilo Instagram tutta la gioia per un successo importante e dal sapore di derby: "Bello tornare a vincere a San Siro: +3". Tra i commenti alla foto pubblicata dallo spagnolo, spicca quello del centrocampista del Milan Yunus Musah, suo ex compagno ai tempi del Valencia. Il centrocampista statunitense ha particolarmente apprezzato la sconfitta di cugini milanesi: "Bellissimo", ha commentato.

La squadra di Stefano Pioli ha proseguito la sua striscia di vittorie in campionato superando il Cagliari in trasferta per 3 a 1. Al gol dell'angolano Zito Luvumbo hanno risposto prima Noah Okafor e poi Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Una buona risposta è arrivata proprio dai nuovi acquisti. Tijjani Reijnders è sembrato totalmente in controllo del centrocampo rossonero. E l'attaccante svizzero ha mandato un messaggio chiaro al suo allenatore: è lui il vero vice Giroud.