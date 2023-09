Adli "nuovo Zidane": l'allenatore fuori controllo

28 settembre 2023 a

Tra le buone notizie per il Milan , dopo la vittoria in trasferta contro il Cagliari, c'è sicuramente Yacine Adli . L'ex Bordeaux, partito per la prima volta in campionato da titolare, ha disputato una buonissima gara. E lo stesso giocatore ha dimostrato di tenerci molto ai colori rossoneri. "Quando il mister mi ha detto che avrei giocato, gli ho risposto 'Mettimi dove vuoi, io ci sono' - ha spiegato il centrocampista francese - Per il Milan farei pure il terzino".

L'avventura con i rossoneri però non è sempre stata rose e fiori. "Ho aspettato tanto questo momento - confessa Adli a Sky Sport - Oggi ho dimostrato che ci sono. Non ho giocato per un anno. Non è stato facile. Ma non ho dovuto inventare niente: ho giocato come so fare". In effetti, il bilancio a Milano finora è negativo: solo sette presenze in campionato. Ma c'è chi, forse azzardando, lo paragona a una grande leggenda del calcio moderno.

Paolo Sousa, suo ex allenatore ai tempi del Bordeaux, ha parlato del francese ai microfoni di Dazn. Il tecnico portoghese non ha mai nascosto la sua ammirazione per il giocatore in forza al Milan: "Un ragazzo splendido e un gran lavoratore. Tecnicamente straordinario, creativo. Al Bordeaux quando abbiamo lavorato insieme l'ho descritto come nuovo Zinedine Zidane per la creatività e la qualità tecnica che ha. Ha bisogno però di continuità e di migliorare alcuni aspetti, ne abbiamo già parlato". Forse un paragone un po' eccessivo. Ma con i suoi soli 23 anni, Adli ha tutto il tempo per dimostrare al suo ex tecnico che non si sbaglia.