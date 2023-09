Milan, retroscena-Adli: "Dove vuoi", la frase a Pioli che cambia tutto

28 settembre 2023 a

Un 3-1 di rimonta a Cagliari convincente, con una squadra rimaneggiata per l’ampio turnover (sabato si torna già in campo contro la Lazio) voluto da Stefano Pioli. Il Milan vince e agguanta l’Inter in vetta (sconfitta di rimonta dal Sassuolo). La sorpresa è stata Yacine Adli, tra i migliori in campo e con un gol salvato su Zito Luvumbo che poteva costare il momentaneo 2-2, prima che Ruben Loftus-Cheek chiudesse i conti con una rasoiata da fuori. Il centrocampista francese a fine gara era pieno di gioia: “Ho aspettato e sognato questa serata — le sue parole —. Ho sempre dato tutto per questo momento. È solo una partita e voglio fare di più, oggi ho dimostrato che ci sono”.

Adli: “Pioli non mi voleva, io gli ho risposto ‘Resto qui e vedrai che gioco""

Poi l’aneddoto: "Quando il mister mi ha detto di giocare davanti la difesa ho detto: ‘Mettimi dove vuoi, ci sono’ — le parole ancora di Adli a fine gara — Per questa maglia posso giocare anche terzino, ci sono e ci sarò sempre”.

Il Milan cala il tris al Cagliari, esordio con gol per Okafor

L'ex Bordeaux ha parlato sia ai microfoni di Sky che di Dazn, dopo la sfida vinta all'Unipol Domus, e ha raccontato com'è stato non giocare per così tanto tempo: "È stato difficile certo, perché volevo giocare come tutti i calciatori, quindi ho cercato la felicità in altri modi — aggiunge — Ho sempre cercato di aiutare. Il primo giorno ho parlato con Pioli e mi ha detto che avremmo cambiato modo di giocare e che io non ero contemplato. Poi Tomori mi ha chiesto cosa avrei fatto e io gli ho detto: ‘Resto qui e vedrai che gioco'".