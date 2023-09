Milan, Stefano Pioli: "Chi è favorito per lo scudetto", sconcerto tra i tifosi

29 settembre 2023 a

Dopo la batosta presa nel derby con l'Inter e un pari in Champions contro il Newcastle che ha lasciato l'amaro in bocca, il Milan si è risollevato con le vittorie su Verona e Cagliari. Ora tocca alla Lazio, che arriverà a San Siro in una delle partite di cartello del weekend. I rossoneri cercano conferme: dopo il ko dell'Inter contro il Sassuolo, sono insieme ai cugini nerazzurri in vetta alla classifica.

Contro la Lazio si gioca sabato sera. E così oggi, venerdì 28 settembre, ecco che mister Stefano Pioli fa il punto in conferenza stampa. "Si può dire che stiamo bene. Vogliamo trovare continuità per fare bene in campionato e in Champions. Domani è la partita più importante. Abbiamo sempre vissuto con grande equilibrio: il derby non era la fine del nostro percorso, ma un nuovo inizio da cui ripartire. Ora non siamo perfetti, non siamo impeccabili, ma possiamo mettere in campo domani la nostra miglior prestazione", ha premesso il mister, il quale dopo il derby ha dovuto incassare molte, tantissime critiche.

Poi su Rafa Leao, finito nel mirino dopo alcuni eccessivi leziosismi nelle ultime partite: "Se uno sbaglia un passaggio non è che deve aver preso per forza sottogamba l'avversario. Da Rafa mi aspetto che ne sbagli sempre meno, questo sì", ha risposto in modo chiaro Pioli.

Ma un passaggio, in particolare, è destinato a far discutere. Chiamato a dire la sua sulla lotta scudetto, l'allenatore è apparso piuttosto remissivo: "La Juventus è la squadra favorita per vincere lo scudetto perché non giocare le coppe ti dà qualche punto in più", ha concluso Pioli. E i tifosi rossoneri si interrogano: non ci crede o ritiene che sia meglio "nascondersi"? Ai posteri l'ardua sentenza.