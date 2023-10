Neymar in Arabia, "non è possibile": dov'è costretto a giocare

03 ottobre 2023 a

La prossima partita di Neymar in Champions asiatica si giocherà su un campo “di patate”. Così si può definire il manto erboso dello stadio Azadi. La struttura, conosciuta con il nome di stadio Aryamehr, si trova a Teheran, in Iran, e ha in passato ospitato i Giochi Asiatici e le partite importanti della Nazionale iraniana. L’ex Psg, oggi giocatore dell’Al Hilal, è ancora alla ricerca del gol con la sua nuova squadra e intanto è rimasto allibito della situazione del campo, come dimostrano le immagini.

Neymar incredulo sul campo: “Non è possibile”

Il brasiliano, infatti, rimembrando l’erba del Camp Nou di Barcellona e del Parco dei Principi di Parigi, ha condiviso le immagini e scritto un semplice “Non è possibile”, con una faccina ridente e una a coprirsi il volto.

Un modo di esprimere imbarazzo per lo stato del campo su cui, a meno di colpi di scena, dovrà giocare. Tra i fan c’è chi ha definitivo il manto erboso come “catastrofico”. Nel filmato, si possono vedere alcuni operai a lavoro, intenti a sistemare quadrati d'erba sul campo, in condizioni a dir poco critiche.

Il sostituto procuratore indiano fa analizzare il campo: corsa contro il tempo prima del match

È così partita un un'indagine con tanto di sopralluogo da parte del sostituto procuratore iraniano che ha voluto prelevare un campione del campo. Il sospetto è che il manto erboso sia stato trattato con acqua contaminata, rovinandosi del tutto. È una corsa contro il tempo, visto che martedì 3 ottobre lo stadio dovrebbe ospitare la partita valida per la seconda giornata della Champions League asiatica tra il club del Nassaji Mazandaran e l'Al-Hilal, ovvero la squadra di Neymar.