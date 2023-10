Leclerc, "da quando c'è Vasseur": la decisione che cambia la storia della Ferrari

03 ottobre 2023 a

Il rinnovo di un anno, fino al 2025, è quasi in arrivo. Dopo i dubbi iniziali per una SF-23 inferiore alla Red Bull e non in grado di vincere il titolo, Charles Leclerc ora giura amore alla Ferrari, come ha ammesso in un’intervista alla testata britannica The Race: “Quando non crederò più nel progetto, probabilmente sarà il momento in cui dovrò andarmene — le sue parole — In questo tipo di situazioni non si riesce a dare il meglio di se stessi e non si aiuta la squadra a dovere. Ma al momento non è assolutamente questo il caso. Credo nel progetto come non mai, soprattutto da quando è arrivato Vasseur. È chiaro che voglia vincere, ma credo in questo progetto e sono sicuro che stiamo lavorando nella giusta direzione”.

Leclerc: “Ferrari speciale, la amo tanto”

E ancora: “Per me è sempre stata la macchina rossa — aggiunge il monegasco — Senza la Ferrari non sarei arrivato in Formula 1: mi ha sempre sostenuto quando avevo bisogno. La Ferrari è semplicemente speciale, se parli con le persone capisci quanta passione e quanto la F1 significhi per loro. La amo così tanto per le emozioni e la passione che ci sono all’interno della squadra, anche se in alcuni momenti possono essere un po’ più difficili da gestire rispetto ad altri team”.

Intanto il suo compagno di squadra, Carlos Sainz, ha smentito al quotidiano AS le voci dei tifosi sulla presunta rivalità con Charles e sul fatto che sarebbe avvantaggiato dato una SF-23 sottosterzante: “È facile usarla come una scusa (quella della SF-23 col sovrasterzo, ndr), ma ci sono sempre macchine nella carriera di un pilota su cui sali e vai subito forte, mentre ce ne sono con altre a cui devi adattarti perché non sono come le preferisci”. E ancora: “Non mi sentivo a mio agio l'anno scorso e non mi sento a mio agio neanche quest’anno — ha concluso lo spagnolo — Non è un'auto che amo, non mi piace tirarne fuori le prestazioni, ma grazie all'esperienza dell'anno scorso ho imparato a orientare il mio stile di guida e a trovare cose che mi aiutano ad andare forte. Questo è ciò su cui mi sono concentrato quest’anno”.