Carlo Ancelotti, sorpresa in conferenza stampa: "Anch'io sono molto bello"

Dopo la strepitosa vittoria contro il Napoli di Rudi Garcia, Carlo Ancelotti può essere decisamente soddisfatto. Il suo Real Madrid, in Champions League, è a punteggio pieno: due vittorie in due partite. E Jude Bellingham, fresco acquisto del mercato estivo, sta mantendendo le grandi aspettative che la società madridista riponeva sul suo conto. Oltre ai sei gol segnati in campionato, sono arrivate anche due reti nella massima competizione europea per club. Poi il solito Vinícius Júnior, che si conferma la vera stella della squadra di Florentino Perez. L'unica nota dolente è il portiere Kepa. L'ex Chelsea continua a non dare piena affidabilità tra i pali. Il primo gol del Napoli, quello siglato da Leo Ostigard, è frutto di una uscita sbagliata su una palla alta.

L'allenatore dei Blancos ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Napoli. E dalle sue parole si evince tutta la soddisfazione per aver conquistato tre punti fondamentale in ottica del passaggio di girone di Champions. "Abbiamo avuto un primo tempo molto positivo, gestendo bene i palloni e creando occasioni. È cambiato qualcosa dopo il rigore - spiega Ancelotti - il Napoli ha fatto più pressing e abbiamo sofferto per 10-15 minuti, ma poi abbiamo ripreso il controllo. Il risultato secondo me è giusto, perché la prima parte è stata giocata ad alto livello".

Ancelotti, visto il clima di relax dato dalla grande prestazione della sua squadra, si è lasciato andare a un complimento rivolto proprio a sé stesso. L'allenatore reggiano si è infatti definito "muy guapo", ovvero molto bello. "Ogni giocatore ha le sue caratteristiche, Kepa è formidabile tra i pali, ha fatto una paratona nella prima parte del match. Soffre un po' sulle palle alte, ma è normale, non è alto due metri. Io credo che nessuno è perfetto, anch'io sono molto bello, ma non sono perfetto…", afferma tra le risate dei presenti. "Neanche tu sei perfetto", conclude con l'inviato di AS.