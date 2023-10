Juve-Toro, clamoroso crollo di Juric in lacrime: "Mi dispiace, non do mai gioie"

08 ottobre 2023 a

a

a

Tre punti pesantissimi per la Juventus nel derby col Torino: i granata ce l'hanno messa tutta, ma non è bastato. I bianconeri strappano la vittoria con merito, nonostante gli appelli della vigilia di Ivan Juric, mister granata, che aveva chiesto ai suoi uno sforzo in più. Voleva la vittoria, ne è uscito ko.

Una sconfitta che per Juric pesa. E tantissimo. A livello personale, s'intende. Infatti al termine della partita, intervistato da Dazn, era clamorosamente provato, quasi distrutto da quel 2-0 incassato all'Allianz Stadium. Già, per il Toro l'ennesima sconfitta.

L'allenatore non aveva molto da rimproverare alla squadra, che ha mostrato un buon atteggiamento. Semmai, rammarico per aver preso gol da calcio piazzato, situazioni su cui Juric chiedeva massima attenzione. E tutto lo sconforto dell'allenatore è emerso quando Diletta Leotta, al termine dell'analisi tecnica della partita, gli ha chiesto di spendere un commento sui tifosi del Torino, che hanno come sempre sostenuto la squadra fino all'ultimo.

Paul Pogba positivo? Un mostruoso "reddito di cittadinanza": quanti soldi prende

Clamorosa la reazione di Juric, che scoppia quasi in lacrime e sussurra: "Mi dispiace...". Parole che colpiscono, che danno la cifra di quanto ci tenga il mister, al Torino e ai suoi tifosi. "Siamo riusciti a fare buoni campionati, ora vorrei fare qualcosa in più. Per i tifosi mi dispiace veramente tanto, proprio a me personalmente. Sono a Torino da due anni e mezzo e non ho mai dato una gioia", ha concluso Juric, stravolto e provato per l'ennesima sconfitta nel derby.